Поиск

В результате конфликта со стрельбой в Новой Москве ранены четыре человека

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Четыре человека получили ранения из помпового ружья после конфликта в Новой Москве, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного главка полиции.

Сообщение о том, что на улице Солнечной в городе Московском слышны выстрелы, поступило в полицию в 1:00 четверга.

Прибывшими на место полицейскими установлено, что возле площадки для выгула собак между гражданами произошел конфликт, переросший в потасовку. После этого один из его участников принес из дома помповое ружье и несколько раз выстрелил в оппонентов.

"В результате стрельбы ранения получили четыре человека, которые для оказания медицинской помощи доставлены в медучреждение. После оказания медицинской помощи трое пострадавших были отпущены, один госпитализирован", - сообщил представитель пресс-службы.

Сотрудники полиции задержали стрелявшего. Возбуждено уголовное дело по ст.213 УК РФ (хулиганство).

Москва

Новости

Синоптики предупредили о сильном ветре в Москве

Атмосферное давление в Москве побило рекорд

Атмосферное давление в Москве побило рекорд

Путин освободил от должности начальника ГИБДД по Москве

Полиция насчитала более 100 тыс. участников шествия профсоюзов в Москве

На ВДНХ вновь заработали фонтаны "Дружба народов" и "Каменный цветок"

На ВДНХ вновь заработали фонтаны "Дружба народов" и "Каменный цветок"

В ресторане на востоке Москвы произошла массовая драка со стрельбой

Лунгин представил нашумевшее "Братство" на московской премьере

Движение на оранжевой ветке московского метро сбилось из-за поломки светофора

В Подмосковье задержаны семь участников ячейки ИГ

Для владельцев карт москвича запустят тариф мобильной связи за 150 рублей в месяц

Для владельцев карт москвича запустят тариф мобильной связи за 150 рублей в месяц
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');