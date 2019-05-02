В результате конфликта со стрельбой в Новой Москве ранены четыре человека

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Четыре человека получили ранения из помпового ружья после конфликта в Новой Москве, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного главка полиции.

Сообщение о том, что на улице Солнечной в городе Московском слышны выстрелы, поступило в полицию в 1:00 четверга.

Прибывшими на место полицейскими установлено, что возле площадки для выгула собак между гражданами произошел конфликт, переросший в потасовку. После этого один из его участников принес из дома помповое ружье и несколько раз выстрелил в оппонентов.

"В результате стрельбы ранения получили четыре человека, которые для оказания медицинской помощи доставлены в медучреждение. После оказания медицинской помощи трое пострадавших были отпущены, один госпитализирован", - сообщил представитель пресс-службы.

Сотрудники полиции задержали стрелявшего. Возбуждено уголовное дело по ст.213 УК РФ (хулиганство).