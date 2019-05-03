Трехлетняя девочка погибла в Москве, выпав с шестого этажа

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Полицейские в Москве задержали двух родителей, чья трехлетняя дочь выпала с балкона на шестом этаже и разбилась, сообщил руководитель пресс-службы столичного главка полиции Юрий Титов.

"Сотрудники полиции по району Некрасовка задержали семейную пару по подозрению в оставлении опасности трехлетней дочери", - сказал Титов "Интерфаксу" в пятницу.

По данным следствия, ребенок упал с балкона шестого этажа квартиры на улице Рождественской в Юго-Восточном округе Москвы. "В момент произошедшего в квартире в состоянии алкогольного опьянения находились ее мать 1978 года рождения и отец 1979 года рождения, а также двое несовершеннолетних детей от предыдущего брака женщины", - отметил представитель ведомства.

Прибывшие сотрудники полиции обнаружили тело девочки.

"По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 125 УК РФ (оставление в опасности)", - сказал Титов.

Он отметил, что в настоящее время 12-летняя дочь задержанной передана родному отцу, а ее восьмилетняя сестра - в медицинское учреждение.

"В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде", - добавил Титов.