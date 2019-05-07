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На месте снесенного дома в центре Москвы найдены старинные револьвер и кокарда

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Археологические находки обнаружены на месте снесенного дома на Долгоруковской улице в Москве, сообщили в пресс-службе Мосгорнаследия.

Здание в районе владения 25 снесли в 1960-х годах. Работающие на участке археологи нашли револьвер "Смит и Вессон" (Smith & Wesson Firearms Co) конца XIX века и кокарду с советской милицейской фуражки начала прошлого столетия. В ведомстве напомнили, что ранее здесь же был обнаружен клад из серебряных и медных монет времен правления Николая II.

Как полагают эксперты, найденные деньги, оружие и милицейский значок принадлежали одному человеку, который, возможно, служил в милиции.

"Все находки были спрятаны в стене здания, а после его сноса, вероятно, попали в землю вместе с обломками. Сейчас наши специалисты кропотливо изучают эти артефакты, впоследствии их передадут в московские музеи", - заверил руководитель ведомства Алексей Емельянов, слова которого приводятся в сообщении.

В ведомстве напомнили, что во время строительства, благоустройства и перекладки коммуникаций в центре Москвы периодически обнаруживаются предметы, имеющие историческую ценность. Подобные работы контролируют археологи. За последние восемь лет они сделали больше 30 тысяч находок. Самые ранние из них датируются XII веком.

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