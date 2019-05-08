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В Москве арестовали двух националистов, готовивших массовые беспорядки

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Пресненский суд Москвы в среду арестовал до 6 июля двух организаторов националистической группировки - Кирилла Ученова и Даниила Бондаря, которые готовили своих сторонников к совершению преступлений экстремисткой направленности.

Заседания по их делам прошли в закрытом режиме.

Источник "Интерфакса" рассказал, что по версии следствия, Ученов и Бондарь организовали тренировки по боевой подготовке с привлечением инструкторов.

"Эта подготовка, как считает следствие, была организованна указанными лицами для участия в массовых беспорядках с целью дестабилизации политической и социальной обстановки в стране", - сказал собеседник агентства.

По его словам, уголовное дело об органиации экстремистского сообщества и участии в нем возбуждено в отношении шестерых человек. Трое из них несовершеннолетние и находятся под подпиской о невыезде. Еще один предполагаемый участник экстремисткой группировки Вячеслав Мухин отправлен под домашний арест до начала июля.

Также в рамках уголовного дела ранее прошли по адресам нескольких десятков активных членов группы в Москве, Владимире и Рязани. В ходе обысков, добавил источник, изъяты оружие, а также литература экстремистской направленности, нацистская символика, а также манифест группировки.

Москва

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