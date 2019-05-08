Доходы Собянина в 2018 году выросли до 7,6 млн рублей

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Мэр столицы Сергей Собянин в 2018 году заработал 7,62 млн рублей, что чуть более чем на миллион больше его дохода в 2017 году.

Декларация о доходах и имуществе Собянина опубликована на сайте московской мэрии в среду вечером.

В собственности мэра Москвы, как и ранее, находятся квартира площадью 308 кв. метров и гараж площадью 26,8 кв. метров.

Собянин не владеет какими-либо транспортными средствами.

Сведения о доходах ближайших родственников в опубликованной декларации не содержатся.

Доход Собянина в 2017 году составлял 6,53 млн рублей.