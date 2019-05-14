Мужчина обокрал знакомого на $210 тысяч перед посадкой на рейс во "Внуково"

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - По горячим следам задержан авиапассажир, который во "Внуково" при посадке на рейс похитил у знакомого более $210 тысяч и, отказавшись лететь, покинул терминал, сообщила "Интерфаксу" во вторник официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, в дежурную часть в аэропорту "Внуково" обратился житель Калининграда, везший в родной город крупную сумму денег. Он рассказал, что знакомый во время ожидания посадки на рейс обманом завладел его сумкой с деньгами и скрылся.

Задержан похититель - 26-летний житель Иркутской области - был на международном автовокзале Москвы при попытке уехать из города на рейсовом автобусе. Он признался в совершении преступления. При личном осмотре у него забрали сумку заявителя.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Фигуранта дела арестовали, сообщила Волк.