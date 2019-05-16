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В Москве собрались вдвое увеличить максимальный штраф за неочистку крыш от наледи

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Максимальный размер штрафов в Москве за непринятие мер по очистке кровель от снега и наледи планируется увеличить со 100 тысяч рублей до 200 тысяч рублей.

Соответствующий проект поправок в столичный КоАП, разработанный комиссией Мосгордумы по горхозяйству и жилищной политике, размещен на сайте столичного парламента в четверг.

Так, за неочистку кровель от снега и наледи собственниками и владельцами зданий и сооружений предполагается установить штраф для граждан в размере от 3 тыс. до 5 тыс. рублей (сейчас от 500 до 1000 рублей), для должностных лиц - от 10 тыс. до 20 тыс. рублей (сейчас от 1,5 тыс. до 2 тыс. рублей), для юрлиц - от 50 тыс. до 200 тыс. рублей (в настоящее время от 15 до 20 тыс. рублей).

Штраф за неочистку крыш особых объектов нежилого фонда Москвы планируется установить для должностных лиц в размере от 15 тыс. до 30 тыс. рублей (вместо 10-15 тыс. рублей), для юрлиц - от 50 тыс. до 200 тыс. рублей (вместо нынешних 20-100 тыс. рублей).

В пояснительной записке к документу отмечается, что за зиму 2018-2019 годов составлено более 3 тыс. протоколов о соответствующих административных правонарушениях. Кроме того, минувшей зимой в адрес Объединения административных технических инспекций поступило более 300 обращений граждан по вопросу несвоевременной или некачественной очистки кровель от снега и наледи.

"Также необходимо отметить, что в ряде субъектов РФ установлены более высокие размеры административных штрафов за нарушения, связанные с непринятием мер по очистке крыш от снега и льда, чем в городе Москве", - отмечается в законопроекте.

Например, в Санкт-Петербурге максимальный размер штрафа за такое нарушение составляет 1 млн рублей.

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