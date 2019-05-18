Лефортовский рынок в Москве возобновит работу к концу 2021 года

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Обновленный торгово-офисный комплекс с Лефортовским рынком будет запущен к концу 2021 года, заявил журналистам в субботу заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

"Для строительства станции метро "Авиамоторная" Большой кольцевой линии ранее был демонтирован Лефортовский рынок. Впоследствии было принято решение восстановить его, а также построить над ним офисно-деловой комплекс. По нашим расчетам, полностью этот комплекс возобновит свою работу в конце 2021 года", - сказал глава стройкомплекса столицы.

Он пояснил, что первые два этажа будут отданы, как это было и ранее, под сельскохозяйственный рынок, а выше расположатся офисы и апартаменты.

Заместитель генерального директора компании "Мосинжпроект" Альберт Суниев пояснил, что общая площадь нового комплекса составит около 50 тыс. кв. м, из них порядка 5-6 тысяч квадратных метров будут переданы под сельскохозяйственный рынок.

"Новый общественно-торговый комплекс станет важной частью транспортно-пересадочного узла на базе станции метро "Авиамоторная" Большого кольца. По предварительным расчетам, пассажиропоток этого узла составит около 100 тыс. человек в сутки", - добавил Суниев.

Он также рассказал, что планируется построить удобные подземные и наземные переходы между различными элементами транспортного узла.