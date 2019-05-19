В Москве этим летом откроются почти три тысячи летних кафе

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Упрощенный порядок открытия летних кафе привел к их резкому росту в столице за последние годы, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в воскресенье.

"Радикально упростили порядок открытия летних кафе - меньше справок и бюрократии. И вот результат: этим летом в столице откроются почти 3 тысячи летних веранд. В два раза больше, чем в 2010-м", - написал он в твиттере.

Радикально упростили порядок открытия летних кафе - меньше справок и бюрократии. И вот результат: этим летом в столице откроются почти 3 тысячи летних веранд. В два раза больше, чем в 2010-м. pic.twitter.com/Ue37awGYwd — Сергей Собянин (@MosSobyanin) 19 мая 2019 г.

Сезон работы летних веранд в Москве традиционно продлится до 1 ноября. Земельные участки для их размещения город предоставляет бесплатно.