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Московский велофестиваль собрал рекордные 40 тыс. человек

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Московский велофестиваль, который прошел в воскресенье, стал рекордным по посещаемости - в нем приняли участие более 40 тысяч человек, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе департамента транспорта столицы.

Как отметили в департаменте, москвичи и гости города разных возрастов совершили полный круг по Садовому кольцу.

По словам собеседника агентства, праздник начался с велогонки "Садовое кольцо" - заезда на время для спортсменов-любителей разного уровня подготовки.

В пресс-службе рассказали, что после гонки полный круг по Садовому кольцу проехала колонна велолюбителей.

На проспекте Академика Сахарова участников и гостей праздника ждала обширная развлекательная программа: фестиваль еды, тематические мастер-классы, розыгрыши призов и конкурсы от партнеров проекта, отметили в департаменте.

Москва Садовое кольцо велофестиваль велогонка

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