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До 70% майской нормы осадков выпадет в Москве во второй половине недели

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Во второй половине недели в Москве может выпасть до 36 мм дождей, что составляет 70% майской нормы осадков, следует из предварительного расчета специалистов Росгидромета.

Как ожидается, интенсивные грозовые дожди пройдут в четверг, когда может выпасть 11 мм осадков, 24 мая выпаде еще 22 мм. В субботу, 25 мая, может выпасть 6 мм осадков и еще 17 мм - в воскресенье. Вероятность такого прогноза оценивается в 55-84%.

Во вторник в Москве в дневные часы воздух прогреется до 23-25 градусов тепла, в среду днем - уже до 25-27 градусов, в четверг - 22-24 градусов.

В пятницу ожидается небольшое похолодание до 15-20 градусов днем, в субботу - 16-21 градус тепла.

Москва

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