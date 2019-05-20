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Поезд метро наехал на пассажира между "Текстильщиками" и "Волгоградским проспектом"

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Инцидент с пассажиром заблокировал движение поездов на одном из участков Таганско-Краснопресненской линии столичного метро вечером в понедельник, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

"Около 17:00 состав наехал на человека на открытом участке линии, расположенном между "Текстильщиками" и "Волгоградским проспектом", - сказал собеседник агентства.

По его информации, в результате инцидента отсутствовало движение поездов от станции "Выхино" до станции "Таганская" в обе стороны.

По информации источника агентства, пострадавший выжил, ему оказывается медицинская помощь.

"Также выясняются причины, по которым пострадавший попал на перегон между станциями "Волгоградский проспект" и "Текстильщики", - пояснил собеседник агентства.

В пресс-службе метрополитена сообщили, что движение поездов после инцидента с пассажиром восстановлено и вводится в график.

"Пожалуйста, соблюдайте правила пользования метро. Спускаться на пути запрещено. Это важно для вашей безопасности и безопасности других пассажиров", - обратились в администрации метрополитена к москвичам.

Участок Таганско-Краснопресненской линии между "Волгоградским проспектом" и "Текстильщиками" проходит над землей, параллельно Волгоградскому проспекту.

Москва метрополитен

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