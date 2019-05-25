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Фиолетовая ветка метро заработает в обычном режиме только 26 мая

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Закрытые станции Таганско-Краснопресненской линии метро "Лермонтовский проспект", "Жулебино" и "Котельники" будут открыты для пассажиров только в воскресенье, заявили "Интерфаксу" в пресс-службе метро в субботу.

"Станции "Лермонтовский проспект", "Жулебино" и "Выхино" откроются, как и планировалось, 26 мая в 5:30 утра", - сказал собеседник агентства.

Ранее в субботу заммэра Москвы по вопросам строительства Марат Хуснуллин сообщил, что эти станции могут быть открыты досрочно.

"Участок Таганско-Краснопресненской линии метро был закрыт из-за строительных работ на участке новой Некрасовской линии. Работы ведутся с опережающим графиком, и мы уже сегодня к вечеру планируем открыть участок "фиолетовой" ветки", - сказал Хуснуллин журналистам в субботу.

Он пояснил, что строительные работы на участке Некрасовской линии от станции "Косино" до станции "Некрасовка" находятся на финальном этапе. "Этот участок линии планируется запустить для пассажиров уже в первых числах июня", - сказал глава стройкомплекса.

Москва метро

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