Два теплохода столкнулись у Северного речного вокзала в Москве

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Сильные порывы ветра спровоцировали в понедельник аварию двух теплоходов у причала в Москве, никто не пострадал.

Как сообщил "Интерфаксу" информированный источник, инцидент произошел на Северном речном вокзале.

"Один из теплоходов при маневре у причала из-за сильного ветра навалился на рядом стоящее пассажирское судно. Оба теплохода получили бортовые повреждения", - сказал собеседник агентства.

Никто из находившихся на борту не пострадал, отметил он.