Два теплохода столкнулись у Северного речного вокзала в Москве
Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Сильные порывы ветра спровоцировали в понедельник аварию двух теплоходов у причала в Москве, никто не пострадал.
Как сообщил "Интерфаксу" информированный источник, инцидент произошел на Северном речном вокзале.
"Один из теплоходов при маневре у причала из-за сильного ветра навалился на рядом стоящее пассажирское судно. Оба теплохода получили бортовые повреждения", - сказал собеседник агентства.
Никто из находившихся на борту не пострадал, отметил он.