Митрохин сообщил о задержании протестующих против точечной застройки в Москве

Архивное фото Фото: ТАСС, Сергей Карпов

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - В Москве утром в понедельник полицейские задержали восемь человек, протестовавших против точечной застройки по программе реновации в районе Очаково-Матвеевское. На 15:00 они оставались в полиции, сообщил в твиттере бывший лидер московского отделения "Яблока" Сергей Митрохин.

По его словам, некоторых задержанных избили.

Позднее Митрохин написал, что активистов Надежду Чижову и Ивана Рожкова задержали на двое суток. По его словам, Чижова получила травму головы.

Чижовой вменяют часть 6.1 статьи 20.2 КоАП об участии в несанкционированных акциях, которые создают помехи движению транспорта и пешеходов или мешают работе объектов жизнеобеспечения, транспорта или социальной инфраструктуры, уточнил политик. Эта статья предусматривает наказание в виде штрафа до 10 тысяч рублей или ареста до 15 суток.

На Рожкова составили протокол о повторном нарушении порядка проведения акции (ч. 8 ст. 20.2 КоАП), добавил Митрохин.

Официального подтверждения этой информации у "Интерфакса" нет.

Группа активистов выступает против строительства многоэтажного жилого дома на улицы Елены Колесовой по программе реновации в Очаково-Матвеевском.