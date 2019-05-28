Проезд по дублеру Кутузовского проспекта будет стоить около 270 рублей

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Проезд по новому дублеру Кутузовского проспекта протяженностью около 10,5 км будет стоить около 270 рублей, сообщает во вторник газета "Ведомости".

Заммэра Москвы по экономике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов сообщил изданию, что предельный размер платы за проезд не может более чем в 2,5 раза превышать максимальный тариф за 1 км проезда по обходу Одинцова, который составляет от 1 рубля ночью до 350 рублей днем.

При этом для постоянных клиентов будет предусмотрена система скидок.

Строительство северного дублера Кутузовского проспекта оценивается в 40 млрд рублей. Все расходы по проектированию, строительству и обслуживанию берет на себя компания-концессионер - УК "Лидер".

Ранее заммэра Москвы Марат Хуснуллин сообщал, что северный дублер Кутузовского проспекта начнут строить в 2019 году.