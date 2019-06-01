Суд арестовал начальника отдела московского транспортного управления СКР за взятку

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Пресненский суд Москвы в субботу отправил под арест до 30 июля Дмитрия Коровина - руководителя отдела Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) Следственного комитета России, обвиняемого в получении крупной взятки (ч. 5 ст. 290 УК РФ).

Как сообщалось, вместе с Коровиным, возглавляющим московский следственный отдел на воздушном и водном транспорте, были задержаны его подчиненный Александр Ашурков и крымский адвокат Алексей Невзоров.

Согласно фабуле уголовного дела, должностные лица ММСУТ вступили в сговор с адвокатом для получения взятки от фигуранта уголовного дела за выдачу ранее изъятых при обыске предметов и документов.

В результате, считает следствие, Невзоров 20 мая получил взятку в размере 1 млн рублей, которую вместе с Коровиным и Ашурковым они распределили между собой.