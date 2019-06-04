Кольцевая станция "Проспект Мира" московского метро вновь открыта на вход

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Станция "Проспект Мира" Кольцевой линии Московского метрополитена, закрытая с раннего утра на вход из-за большого потока верующих к мечети по случаю празднования Ураза-байрама, вновь заработала в обычном режиме.

"Станция "Проспект Мира" Кольцевой линии открыта на вход и работает в обычном режиме", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе подземки.

На Проспекте Мира сейчас очень многолюдно — в Московской соборной мечети традиционно проходит совместная молитва. Кольцевая станция метро закрыта на вход, пассажирам советуют пользоваться станцией оранжевой ветки. pic.twitter.com/OhWg52NyQc — Москва 24 (@infomoscow24) June 4, 2019

Вместе с тем, в связи с праздником до 11:00 останутся перекрытыми ряд улиц вблизи Московской соборной мечети. До этого времени нельзя проехать по улицам Дурова, Щепкина (от Самарской улицы до Садового кольца), Мещанской, Гиляровского (от Капельского переулка до Садового кольца), в Капельском переулке (от проспекта Мира до Гиляровского) и в Выползовом переулке в районе дома 7.