Станция "Варшавская" московского метро будет закрываться раньше обычного

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Станция "Варшавская" столичного метрополитена с 6 июня ежедневно будет закрываться на вход раньше обычного - с 23:10, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе подземки.

"Такой режим работы необходим для начала выполнения работ по интеграции "Варшавской" в Большую кольцевую линию метрополитена", - пояснил собеседник агентства.

Он напомнил, что ранее на реконструкцию была закрыта соседняя с "Варшавской" станция "Каховская", которая также будет интегрирована в Большую кольцевую линию.

В связи с этим для проезда между станциями "Каховская" и "Варшавская" работают регулярные маршруты наземного городского транспорта. При этом поезда на участке "Варшавская" - "Каширская" следуют с увеличенными интервалами.