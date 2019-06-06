Поиск

Станция "Варшавская" московского метро будет закрываться раньше обычного

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Станция "Варшавская" столичного метрополитена с 6 июня ежедневно будет закрываться на вход раньше обычного - с 23:10, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе подземки.

"Такой режим работы необходим для начала выполнения работ по интеграции "Варшавской" в Большую кольцевую линию метрополитена", - пояснил собеседник агентства.

Он напомнил, что ранее на реконструкцию была закрыта соседняя с "Варшавской" станция "Каховская", которая также будет интегрирована в Большую кольцевую линию.

В связи с этим для проезда между станциями "Каховская" и "Варшавская" работают регулярные маршруты наземного городского транспорта. При этом поезда на участке "Варшавская" - "Каширская" следуют с увеличенными интервалами.

Москва метро

Новости

Стартовала предвыборная кампания в Мосгордуму

Стартовала предвыборная кампания в Мосгордуму

Воздух в Москве в четверг накалится до +31 градуса

Воздух в Москве в четверг накалится до +31 градуса

Путин и Си Цзиньпин приехали в Московский зоопарк посмотреть на панд

В Москве началась новая волна "минирований"

В Москве выставили на продажу гостиницу "Пекин"

На станции московского метро "Дмитровская" погибла пожилая женщина

На станции московского метро "Дмитровская" погибла пожилая женщина

Движение на "серой" ветке московского метро восстановлено

В экстренные службы Москвы поступили более 200 сигналов о "минировании"

Летевший в Берлин Boeing вернулся во "Внуково" из-за выпавших кислородных масок

СМИ объяснили задержки багажа в "Шереметьево" нехваткой грузчиков

СМИ объяснили задержки багажа в "Шереметьево" нехваткой грузчиков
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');