Интервал движения "Ласточек" на МЦК в 2019 году сократится до четырех минут в час пик

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Интервал движения поездов "Ласточка" по Московскому центральному кольцу (МЦК) в час пик сократится до четырех минут, в остальное время - до восьми минут, сообщили РЖД.

"Для перехода на новый интервал движения ОАО "РЖД" развивает железнодорожную инфраструктуру МЦК. Также холдинг пополнит парк "Ласточек" кольца девятью новыми электропоездами, увеличив его до 51 состава. Для сокращения интервала движения, запланированного в 2019 году, количество рейсов "Ласточек" будет увеличено до 484 в будние дни, что на 130 больше, чем сейчас", - говорится в сообщении.

В настоящее время в депо "Подмосковная", обслуживающем электропоезда "Ласточка", строится новое производственное помещение для оттайки и экипировки подвижного состава, возводится дополнительный цех технического обслуживания на 6 ремонтных позиций. На станции "Андроновка" строится всесезонная мойка и дополнительный парк отстоя и экипировки "Ласточек". На станции "Белокаменная" железнодорожники модернизируют приемоотправочные пути для дополнительной стоянки составов и строят административно-бытовое здание, в том числе для отдыха локомотивных бригад, отмечает компания.

"РЖД" совместно с правительством Москвы продолжают работу по интеграции МЦК с радиальными линиями железной дороги. На Ярославском направлении МЖД рядом со станцией МЦК "Ростокино" строится новая пассажирская инфраструктура остановочного пункта "Северянин", а на новом остановочном пункте "Ленинградская" завершается строительство третьего конкорса (распределительный зал для пассажиров), который обеспечит пересадку на станцию МЦК "Стрешнево" по принципу "сухие ноги" (то есть не выходя на улицу), говорится в пресс-релизе.