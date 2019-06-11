Из структуры Росгвардии уволили охранника, угрожавшего промоутеру экскурсий в "Зарядье"
В Росгвардии хотят предложить администрации парка дополнительные меры по борьбе с незаконной рекламой
Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Из ФГУПа Росгвардии "Охрана" уволили сотрудника после проверки видеозаписи, сделанной в парке "Зарядье". На видео сотрудник ФГУПа угрожал мужчине, который рекламировал речные экскурсии. Проверка подтвердила, что такой инцидент был, заявил "Интерфаксу" представитель Росгвардии Валерий Грибакин.
В отношении уволенного проводится служебная проверка в связи с его неподобающим поведением.
Одновременно руководство ФГУП "Охрана" решило предложить руководству парка "Зарядье" обсудить дополнительные меры по борьбе с незаконной рекламой на территории парка, добавил Грибакин.
Видеозапись конфликта, которую сделал промоутер экскурсий, появилась в соцсетях 11 июня. Работник ФГУП "Охрана", используя мат, требовал, чтобы мужчина прекратил распространять рекламные буклеты, обвинял его в незаконной торговле и угрожал ему избиением.