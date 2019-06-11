Из структуры Росгвардии уволили охранника, угрожавшего промоутеру экскурсий в "Зарядье"

В Росгвардии хотят предложить администрации парка дополнительные меры по борьбе с незаконной рекламой

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Из ФГУПа Росгвардии "Охрана" уволили сотрудника после проверки видеозаписи, сделанной в парке "Зарядье". На видео сотрудник ФГУПа угрожал мужчине, который рекламировал речные экскурсии. Проверка подтвердила, что такой инцидент был, заявил "Интерфаксу" представитель Росгвардии Валерий Грибакин.

В отношении уволенного проводится служебная проверка в связи с его неподобающим поведением.