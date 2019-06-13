Улицы у стадиона "Динамо" перекроют на время концерта группы Kiss

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - В связи с проведением на стадионе "Динамо" ("ВТБ Арена") концерта группы Kiss в четверг вечером будет ограничено движение транспорта, сообщили "Интерфаксу" в Центре организации дорожного движения Москвы.

Так, с 17:00 до 19:00 и с 21:30 до 23:00 не будет движения по Милицейскому переулку и Театральной аллее вдоль стадиона между Ленинградским проспектом и Петровско-Разумовской аллеей.

Кроме того, с 17:00 до 23:00 не будет движения по крайней правой полосе Ленинградского проспекта от съезда на Московскую аллею до пересечения с Театральной аллеей.

В связи с перекрытиями улиц также временно изменится режим работы ряда маршрутов наземного общественного транспорта.

Одна из самых экстравагантных рок-групп в мире Kiss объявила о последнем туре в своей карьере. "Это будет самое грандиозное шоу из всех, что мы когда либо делали", - заявили участники группы во время телешоу America's Got Talent на канале NBC. "Если вы любите нашу музыку - приходите. Если вы никогда не видели нас живьем - сейчас самое время!", - отмечали они.

В январе 2019 года тур под названием End Of The Road прошла по крупных городах США. Гастроли включают 22 концерта в 12 странах Европы.

За свою 45-летнюю историю Kiss не раз подтверждали свой титул одного из самых зрелищных рок-коллективов, использующих в своих шоу пиротехнические и сценические решения. Кроме того, на их счету более ста миллионов проданных альбомов, а фанатская "Армия Kiss" насчитывает миллионы людей в странах всего мира.