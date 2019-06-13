Мосгоризбирком утвердил три округа для эксперимента по электронному голосованию

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Мосгоризбирком утвердил три округа, в которых в Единый день голосования 8 сентября может пройти эксперимент по электронному голосованию на выборах в Мосгордуму.

Как передал корреспондент "Интерфакса", члены МГИК единогласно, за исключением одного воздержавшегося, проголосовали за утверждение трёх округов. "Север Москвы, юг Москвы и за МКАДом. По крайней мере, социальный состав населения разный, можно будет сравнить, как голосуют", - сказал в четверг председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов.

Ранее москвичи определили три округа, в которых в Единый день голосования 8 сентября может пройти эксперимент по электронному голосованию на выборах в Мосгордуму.

Как сообщил заместитель председателя Общественной палаты Москвы Алексей Венедиктов на заседании комиссии по развитию гражданского общества и общественному контролю, это округ №1 (Зеленоград), где за проведение эксперимента проголосовали 83% москвичей, на втором месте - избирательный округ №10 (Бибирево, Лианозово, Северный), где "за" проголосовали 79,69%, и округ №30 (Чертаново Центральное и Южное), набравший 77,19% "за".

Всего в голосовании приняли участие 4 852 человека.

Венедиктов отметил, что из тех, кто проголосовал за проведение эксперимента - люди от 18 до 45 лет. "Более того, основная масса из этих 70% ("за" - ИФ) - 30% это 25-35 лет. Обратите на это внимание, это именно то, что мы хотели доказать", - добавил он.

Комиссия передала письмо в адрес председателю Мосгоризбиркома Валентину Горбунову с предложением включить три округа в эксперимент по электронному голосованию.

Ранее Венедиктов сообщал, что изначально было выбрано 16 округов из 45, где границы избирательных округов совпадают с границами муниципальных округов. Право заблокировать проведение эксперимента принадлежало 25% депутатов в соответствующем муниципальном образовании, то есть меньшинству. По итогам заседаний проведение эксперимента депутаты заблокировали в семи округах.

После этого избиратели оставшихся девяти избирательных округов голосовали на портале "Активный гражданин" с 3 по 9 июня.

Как ожидается, кампания по приёму заявлений от избирателей на участие в электронном голосовании начнется в 20-х числах июля.

В первые три дня кампании документы в качестве самовыдвиженцев в окружные избирательные комиссии подали 82 человека. Выдвижение и сбор подписей в поддержку кандидатов завершится 5 июля, подача документов на регистрацию - в 18:00 6 июля.

Выборы депутатов Мосгордумы седьмого созыва пройдут в единый день голосования, 8 сентября. Все 45 депутатов будут избраны по одномандатным округам, выборы по партспискам не предусмотрены.