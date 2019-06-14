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На Пречистенке произошел пожар в реконструируемом здании

Движение по улице ограничивали на время тушения

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - В Москве на Пречистенке загорелась кровля на реконструируемом историческом здании. На время тушения движение по улице ограничивали, сообщила пресс-служба городского управления МЧС.

Сигнал о пожаре по адресу Пречистенка, дом 36, строение 1, поступил в 10:10 в пятницу. Данных у пострадавших у пожарных нет. Площадь возгорания составила 200 квадратных метров. Его локализовали в 11:35 и потушили десять минут спустя.

Пожар тушили больше сорока сотрудников МЧС и 12 единиц техники.

Рядом с горевшим зданием располагается выявленный памятник архитектуры, здание 1833 года постройки - жилой дом Наумовых-Волконских. В нем с 1926 года работает библиотека имени Крупской.

МЧС Москва Пречистенка

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