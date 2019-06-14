Собянин уволил главу управы района Аэропорт, проработавшего полгода

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Распоряжением мэра Москвы Сергея Собянина от должности главы управы района Аэропорт освобожден Юрий Сугаков.

Документ опубликован в пятницу на официальном сайте столичной мэрии.

В соответствии с распоряжением, чиновник уволен с госслужбы "по собственной инициативе".

Сугаков возглавил район Аэропорт чуть более полугода назад - 20 ноября 2018 года. До этого с 2017 года он работал главой управы района Коптево.