Ильинку в центре Москвы закрыли для движения до воскресенья

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Улицу Ильинка в центре Москвы в ночь на 15 июня временно закроют для движения транспорта, сообщили "Интерфаксу" в Центре организации дорожного движения столицы.

"С 0:00 субботы будет полностью перекрыто движение по Ильинке для проведения ремонтных работ. Движение планируется восстановить в воскресенье", - сказал собеседник агентства.

В настоящее время ведется комплексное благоустройство Ильинки, а также ряда прилегающих к ней переулков - Ветошного, Большого Черкасского, Старопанского, Никольского, Ипатьевского и Никитникова.