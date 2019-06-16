Нетрезвый мужчина с ножом попытался вломиться в бар в Москве

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Неизвестный мужчина попытался ворваться с ножом в бар в Пятницком переулке в центре Москвы, передает в воскресенье корреспондент "Интерфакса".

Агрессивно настроенный мужчина с признаками алкогольного опьянения предпринял попытку прорваться в заведение в Пятницком переулке, однако сотрудники оказали ему сопротивление, закрыв дверь. После этого неизвестный с ножом в руке разбил круглое окно двери.

Как рассказала "Интерфаксу" сотрудница бара, мужчина пил пиво и не смог расплатиться за вторую кружку, после чего ушел на улицу, где кинул бутылку в прохожего, который распылил ему в лицо перцовку. После этого неизвестный попытался вернуться в кафе.

В настоящее время мужчину увезли сотрудники полиции. У нападавшего были порезаны руки и лицо в крови, ему оказали помощь врачи скорой помощи.

Кафе, на которое напал неизвестный, оцеплено.

Комментариями правоохранительных органов по ситуации "Интерфакс" пока не располагает.