Улицы в центре Москвы перекроют в четверг из-за выпускного бала

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Несколько улиц в центре Москвы вечером 20 июня и в ночь на 21 июня будут временно перекрыты для движения транспорта в связи с проведением школьных выпускных вечеров, сообщили "Интерфаксу" в Центре организации дорожного движения столицы в среду.

Так, с 21:00 четверга и до окончания мероприятий не будет движения по улице Ильинка.

Кроме того, с 23:45 20 июня до 0:15 21 июня закроют для движения транспорта Москворецкую улицу, Кремлевскую и Москворецкую набережные, улицу Варварка и Большой Москворецкий мост.