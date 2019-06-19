В Подмосковье подросток ранил ножом полицейского

Сотрудник уголовного розыска хотел проверить документы молодого человека

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - В подмосковном Фрязине сотрудник угрозыска полиции получил ножевое ранение от подростка, которого остановил для проверки документов. Об этом сообщила пресс-служба областного главка Следственного комитета.

Двух молодых людей 2001 и 2002 годов рождения остановили во дворе жилого дома днем 19 июня для проверки документов. Один из подростков по приметам был похож на разыскиваемого за преступление.

Подростки оказали активное сопротивление, и один из них ударил оперуполномоченного ножом в живот, говорится в сообщении.

Пострадавшего доставили в больницу. Подозреваемых задержали. На них завели уголовное дело о применении насилия к представителю власти. Дело расследует следственный отдел по городу Щелково.