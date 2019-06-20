Парк Горького на сутки закроют для проведения школьного выпускного

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Парк Горького в связи с проведением главного городского праздника выпускников московских школ будет закрыт более чем на сутки для обычных посетителей, сообщили "Интерфаксу" в учреждении.

"В связи с проведением городского праздника "Московский выпускной - 2019" партерная часть парка Горького будет закрыта для посещения с 06:00 20 июня до 08:00 21 июня", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что находящиеся в ведении администрации парка Горького Нескучный сад, территория Воробьёвых гор, а также парк "Музеон" в это время будут работать в обычном режиме.

В свою очередь, в департаменте культуры Москвы сообщили "Интерфаксу", что сама праздничная программа выпускного начнется в 20:00 20 июня и продлится до 06:00 21 июня.

Из московских школ в этом году выпускаются 55,3 тыс. одиннадцатиклассников, из которых более 22 тыс. из 338 школ отметят праздник в парке Горького. Их будут сопровождать 4,4 тыс. учителей и родителей.

Для выпускников выступят 40 популярных артистов, групп и диджеев. В парке Горького будут установлены две большие сцены, обустроены семь тематических зон, 35 интерактивных точек, арт-объектов и фотозон.

По данным департамента культуры, безопасность участников мероприятия обеспечат 220 сотрудников полиции, 600 сотрудников внутренних войск, 160 сотрудников частных охранных организаций. На территории парка Горького также будут дежурить бригады "скорой".