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Парк Горького на сутки закроют для проведения школьного выпускного

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Парк Горького в связи с проведением главного городского праздника выпускников московских школ будет закрыт более чем на сутки для обычных посетителей, сообщили "Интерфаксу" в учреждении.

"В связи с проведением городского праздника "Московский выпускной - 2019" партерная часть парка Горького будет закрыта для посещения с 06:00 20 июня до 08:00 21 июня", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что находящиеся в ведении администрации парка Горького Нескучный сад, территория Воробьёвых гор, а также парк "Музеон" в это время будут работать в обычном режиме.

В свою очередь, в департаменте культуры Москвы сообщили "Интерфаксу", что сама праздничная программа выпускного начнется в 20:00 20 июня и продлится до 06:00 21 июня.

Из московских школ в этом году выпускаются 55,3 тыс. одиннадцатиклассников, из которых более 22 тыс. из 338 школ отметят праздник в парке Горького. Их будут сопровождать 4,4 тыс. учителей и родителей.

Для выпускников выступят 40 популярных артистов, групп и диджеев. В парке Горького будут установлены две большие сцены, обустроены семь тематических зон, 35 интерактивных точек, арт-объектов и фотозон.

По данным департамента культуры, безопасность участников мероприятия обеспечат 220 сотрудников полиции, 600 сотрудников внутренних войск, 160 сотрудников частных охранных организаций. На территории парка Горького также будут дежурить бригады "скорой".

Москва Парк Горького

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