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На рынке "Садовод" в Москве нашли трехметрового питона

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Инспекторы департамента природопользования Москвы изъяли трехметрового питона на рынке "Садовод".

"На Единую справочную службу правительства Москвы поступил звонок от жителя о том, что на рынке "Садовод" продаются редкие черепахи. В ходе проверки рынка "Садовод" в павильоне 7Е инспекторы Департамента природопользования не обнаружили черепах, но нашли трехметрового питона, на которого не было разрешительных документов. Питон был изъят", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе департамента природопользования Москвы в пятницу.

По словам собеседника агентства, питон направлен в Центр передержки животных "Простар+" под Яхромой, где его осмотрят ветеринары.

В департаменте напомнили, что питон охраняется Международной конвенцией СИТЕС.

"Специалисты департамента природопользования Москвы возбудили дело об административном правонарушении по статье 8.35 КоАП РФ, проводится административное расследование", - сказали в пресс-службе.

Москва

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