Детский омбудсмен проверит сообщения об очередных детях-"маугли" в Москве

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова проверяет информацию о найденных в столичной квартире детях, которые не знали даже своих имен.

"Детский омбудсмен Анна Кузнецова проверяет информацию, также выясняются обстоятельства произошедшего", - сказали "Интерфаксу" в пресс-службе омбудсмена в пятницу.

Как сообщали СМИ, детей 5 и 7 лет обнаружили в московской квартире после того, как оттуда затопило соседей. Дети были грязные, голодные, никогда не посещали садик или школу, не знали своих имен. Квартира была заставлена статуями и репродукциями, напоминающими оккультные.