В Морозовской больнице практикантку отстранили за попытку привязать ребенка к кровати

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Девушкой, пытавшейся привязать ребенка к кровати в Морозовской больнице, оказалась практикантка-второкурсница, сообщила уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова.

"Насилие применяла к ребенку в одном из медучреждений студентка медколледжа второго курса. Она сразу была отстранена от прохождения практики в данном медучреждении. С ребенком занимался психолог благотворительной организации. Психологическое и физическое состояние ребенка нормализовано", - сказала журналистам Кузнецова во вторник.

Она добавила, что этот ребенок и еще одна девочка попали в больницу из приемной семьи после того, как от воспитателя детского сада поступило заявление о возможном насилии над ними. В семье находится еще один ребенок.

"Сейчас проводится доследственная проверка. Подозрение на насилие проверяется. Ужасает, что мы не можем обеспечить безопасность ни в родных, ни в приемных семьях, дети могут столкнуться с насилием и в медучреждениях, и многое зависит от тех, кто рядом и оказался неравнодушным", - сказала Кузнецова.

Она пообещала принять все возможные меры, чтобы дети оказались в безопасности. Кузнецова выразила надежду, что больница "сделает выводы из случившегося, чтобы повнимательнее следить за теми, кто приходит".

Ранее во вторник представитель столичного главка Следственного комитета (СК) Юлия Иванова сообщила "Интерфаксу", что следователи проверят появившуюся в сети видеозапись, на которой видно, как медсестра пытается привязать к кровати пациента детской клиники. Возбуждено уголовное дело.