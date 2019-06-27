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Власти Москвы призвали закрыть летние кафе из-за возможной грозы

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Московским рестораторам рекомендуется временно прекратить работу летних кафе из-за прогнозируемой грозы и усиления ветра в четверг, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе департамента торговли и услуг столицы.

"Просим все предприятия общественного питания, имеющие летние веранды, своевременно принять меры по прекращению их эксплуатации. Также необходимо укрепить все конструкции и закрыть зонты", - сказал собеседник агентства.

Ранее в четверг утром столичный главк МЧС России предупредил москвичей и гостей столицы об усилении ветра и дожде с градом в четверг: до конца суток 27 июня в Москве ожидается дождь, местами сильный, гроза, град и усиление ветра с порывами 15-20 м/с.

В связи с прогнозом в управлении рекомендовали значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от едущих впереди транспортных средств.

Пешеходам рекомендовано обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не укрываться от непогоды под деревьями.

Москва

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