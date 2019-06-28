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Самолет Air Astana совершил вынужденную посадку в аэропорту Москвы

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Самолет авиакомпании Air Astana совершил вынужденную посадку в аэропорту Шереметьево в Москве в связи с отказом одного из двух генераторов, сообщила пресс-служба компании в пятницу.

"Самолет, выполнявший 27 июня рейс КС 942 авиакомпании Air Astana по направлению "Лондон-Нур-Султан", в связи с отказом одного из двух генераторов при неработающей ВСУ (вспомогательной силовой установке) выполнил вынужденную посадку в аэропорту Москвы в 00:18 по московскому времени", - отмечается в информации.

В компании уточнили, что посадка прошла в штатном режиме.

"В настоящее время ведется поиск и устранение неисправности. Все 93 пассажира будут вывезены на дополнительном рейсе "Москва-Нур-Султан" сегодня в 9:50 по московскому времени", - говорится в сообщении.

Air Astana приступила к выполнению регулярных рейсов в мае 2002 года и в настоящее время имеет маршрутную сеть, включающую более 60 международных и внутренних рейсов.

Air Astana Москва Лондон Нур-Султан

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