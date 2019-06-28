Движение поездов на станции "Сходня" в Подмосковье восстановят после двух часов дня

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Движение поездов на железнодорожной станции "Сходня" в Подмосковье в полном объеме обещают возобновить после 14.00, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В связи со сбоем на станции утром в пятницу в районе Сходни запустили около 30 дополнительных автобусов, курсирующих между Подмосковьем и столицей. В частности, автобусы добавлены на маршрутах "Клин-Москва" (метро Водный стадион), "Химки-Москва" (метро Речной вокзал) и "Солнечногорск-Москва" (метро Водный стадион).

Причиной сбоя движения поездов на станции Сходня стало незаконное вмешательство в работу железнодорожной инфраструктуры - были украдены 17 пар кабелей. Движение поездов не остановлено, поезда ходят с увеличенным интервалом. Были задержаны многие поезда дальнего следования сообщением Москва - Петербург, а также несколько сапсанов.