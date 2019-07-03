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Подозреваемых в избиении москвички на Каретном ряду задержали в Петербурге

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Подозреваемых в избиении режиссера Агнии Галдановой задержали в Петербурге. 28 июня девушка пожаловалась в фейсбуке, что ее в центре Москвы на улице избили случайные встречные за отказ заняться с ними сексом. 3 июня пресс-служба МВД сообщила о задержании подозреваемых.

По жалобе потерпевшей в ГУ МВД Москвы возбудили уголовное дело о побоях. "В кратчайшие сроки полицейскими проведены оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление личностей и задержание злоумышленников", - отметили в пресс-службе.

Подозреваемыми оказались 26-летний воронежец и 27-летний уроженец Московской области. Их доставили в Москву для следственных действий.

Галданова рассказала в фейсбуке, что на нее напали в ночь на 28 июня на Каретном ряду, когда она возвращалась с вечеринки в саду "Эрмитаж". По ее словам, они спросили ее, сколько она возьмет за секс. После резкого отказа они ее начали бить, а, уходя, заявили, что она "позорит нацию".

Сообщение Галдановой получило много репостов, об этом писали СМИ. Сейчас доступ к сообщению закрыт. Копия ее поста осталась на сайте "Эха Москвы".

Москва Эрмитаж Петербург МВД Агния Галданова фейсбук

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