Упавшее дерево частично перекрыло Кутузовский проспект

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - В Москве утром в четверг упавшее дерево перегородило проезд по Кутузовскому проспекту в районе дома 72, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

Инцидент произошел около 10:50, в результате оказались перекрыты три из шести полос движения. Дерево убрали с проезжей части в течение 20 минут.

Сейчас движение по Кутузовскому проспекту полностью восстановлено.

"Интерфакс" не располагает официальным подтверждением этой информации.