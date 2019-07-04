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Для многодетных в Подмосковье расширили срок действия льгот по транспортному налогу

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Многодетные семьи смогут получить льготы на транспортный налог в Подмосковье вне зависимости от даты приобретения статуса. Ссоответствующий законопроект одобрили депутаты Мособлдумы на заседании в четверг во втором и третьем чтении.

В пояснительной записке к законопроекту о внесении изменений в закон "О льготном налогообложении в Московской области" уточняется, что он предусматривает расширение периода, в течение которого налогоплательщики, имеющие трех и более детей, могут применять льготу по транспортному налогу.

Согласно принятому закону, в Московской области с 1 января 2019 года льгота многодетным семьям будет предоставляться за весь налоговый период, а ее прекращение будет происходить не с момента лишения статуса многодетной, а со следующего налогового периода.

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