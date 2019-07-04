Полиция начала проверку после драки в офисе продаж авиабилетов во "Внуково"

Опоздавший на рейс пассажир требовал, чтобы его отправили на курорт следующим рейсом

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - В аэропорту "Внуково" опоздавший пассажир устроил драку в офисе продажи билетов. По факту полиция начала проверку, сообщила пресс-служба управления МВД на транспорте по Центральному федеральному округу.

О драке в дежурную часть аэропорта сообщил пострадавший - сотрудник одной из российских авиакомпаний. По его словам, в офис перевозчика в аэропорту пришел пассажир, который опоздал на рейс в Анапу. Он потребовал вернуть деньги за билет или отправить его в Анапу следующим рейсом.

"Представитель авиакомпании предложил ему купить новый билет, после чего мужчина начал проявлять агрессию, ударил оппонента и покинул офис", - сказали в МВД.

Подозреваемого нашли, с него взяли объяснения.

Видеозапись инцидента, который произошел в ночь на 1 июля, опубликовал телеканал РЕН-ТВ. По его данным, это произошло в офисе авиакомпании "Победа". Пресс-секретарь перевозчика Елена Селиванова сообщила, что пострадавший сотрудник терял сознание и сейчас находится на больничном.