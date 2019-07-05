Власти Москвы задумались о возвращении фандоматов в столицу

Фото: Максим Шеметов/ТАСС

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Глава департамента ЖКХ Москвы Александр Соловьев заявил, что в столице могут опять установить аппараты по сбору пластиковых бутылок и алюминиевых банок (фандоматы, сходно с немецким Pfand - залог, эти агрегаты меняют тару на небольшое денежное вознаграждение).

Комментируя эту идею в ходе панельной дискуссии на Московском урбанистическом форуме в пятницу, чиновник отметил, что "есть там и позитивный, и негативный опыт".

В настоящее время вопрос установки фандоматов обсуждается на уровне правительства РФ, напомнил глава департамента.

Соловьев допустил, что этот проект может появиться в ближайшие годы как в Москве, так и вообще в московской агломерации. По его мнению, аппараты в первую очередь должны устанавливаться на объектах бизнеса и ритейла.

Согласно данным на апрель 2007 года, в Москве работало более 2 тыс. фандоматов. Они были установлены вблизи большого скопления людей: у станций метро, около торговых и выставочных центров и в магазинах.

По данным эксплуатирующей компании, аппараты летом собирали в среднем 3,5-4 тонны отходов в день, зимой этот показатель уменьшался на 30-50%.

Первые 300 фандоматов появились в Москве в 2004 году. В 2005 году их количество возросло до 1,5 тысяч. В 2012 году на востоке Москвы появились фандоматы нового типа с видеокамерой и платежным терминалом. Горожане могли получить 30 копеек за пластиковую бутылку и 10 - за алюминиевую банку.

Вандалы нередко портили аппараты, в настоящее время фандоматы в Москве не используются.