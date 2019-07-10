В Москве возбудили дело об особо крупном хищении при ликвидации течи в метро

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Следователи провели проверку на основании заявления "Московского метрополитена" и по ее результатам возбудили уголовное дело по факту хищения и халатности.

Представитель столичного главка Следственного комитета Юлия Иванова уточнила, что в период 2013-2014 годов неустановленные лица среди сотрудников АО "Триада-Холдинг" похитили денежные средства. Они были выделены для ликвидации течи в одном из перегонов.

По данным следствия, ГУП "Московский метрополитен" был причинен ущерб в особо крупном размере.

Столичные следователи также проводят проверку "действий сотрудников" метрополитена, "допустивших халатность".

Уголовное дело возбуждено по признакам преступлений, предусмотренных за мошенничество в особо крупном размере и халатность.