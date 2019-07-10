Поиск

В Москве возбудили дело об особо крупном хищении при ликвидации течи в метро

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Следователи провели проверку на основании заявления "Московского метрополитена" и по ее результатам возбудили уголовное дело по факту хищения и халатности.

Представитель столичного главка Следственного комитета Юлия Иванова уточнила, что в период 2013-2014 годов неустановленные лица среди сотрудников АО "Триада-Холдинг" похитили денежные средства. Они были выделены для ликвидации течи в одном из перегонов.

По данным следствия, ГУП "Московский метрополитен" был причинен ущерб в особо крупном размере.

Столичные следователи также проводят проверку "действий сотрудников" метрополитена, "допустивших халатность".

Уголовное дело возбуждено по признакам преступлений, предусмотренных за мошенничество в особо крупном размере и халатность.

Москва метрополитен

Новости

"Дикси" открыла в Москве магазин нового формата

"Дикси" открыла в Москве магазин нового формата

Девушка упала под поезд метро на станции "Тверская" из-за телефона

Девушка упала под поезд метро на станции "Тверская" из-за телефона

Женщина выжила после падения под поезд метро в Москве

Росгидромет заявил о повышенном уровне загрязнения воздуха в Москве

Основатель микрофинансовой организации "Домашние деньги" признан банкротом

Участок красной ветки московского метро закроют на неделю

Участок красной ветки московского метро закроют на неделю

Мэрия Москвы организует опрос горожан о ритуальных услугах

Мэрия Москвы организует опрос горожан о ритуальных услугах

В Москве арестовали таксиста, отравившего и ограбившего пассажира

"Шереметьево" опровергло данные о зарплатах грузчиков в 200 тысяч

"Шереметьево" опровергло данные о зарплатах грузчиков в 200 тысяч

Начальника полиции Басманного района Москвы уволили из-за отравлений на Хохловке

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');