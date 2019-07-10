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Чиновники рассказали о краснокнижных птицах в Серебряном бору в Москве

Там заметили болотных курочек, серую цаплю и хохлатую чернеть

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - В Серебряном бору экологи "Мосприроды" заметили редких птиц, занесенных в Красную книгу Москвы - это семьи камышницы и хохлатой чернети, речных крачек и серую цаплю. Об этом сообщила пресс-служба городского департамента природопользования и охраны окружающей среды.

Камышница, которую также называют болотной курочкой, - это черная водоплавающая птица с красным клювом, очень пугливая, заметить ее трудно. Птенцов она предупреждает об опасности резким звуком, похожим на одновременный хлопок и свист. Сейчас она растит птенцов из второй кладки, отметили чиновники.

Камышница имеет третью категорию редкости в городской Красной книге.

Речная крачка - родственница чайки, у нее вторая категория в Красной книге.

Хохлатая чернеть - редкая для Москвы птица семейства уток. Она очень пуглива и держится на расстоянии и от людей, и от других птиц в водоеме, отлично ныряет, питается беспозвоночными и мелкой рыбой. В Красной книге Москвы у нее третья категория редкости.

Серая цапля гнездится на деревьях, а питается в основном рыбой, а также лягушками и мелкими грызунами. Исследования показали, что она приносит пользу, уничтожая больных и зараженных паразитами рыб.

Серебряный бор Москва

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