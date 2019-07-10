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В московских кустах поймали жителя Пскова с 7,5 кг наркотиков

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - В центральном округе Москвы задержали мужчину с более 7,5 кг наркотических средств, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Москве.

Подозреваемый делал так называемые "закладки" поздней ночью на улице Гольяновская. Он привлек внимание росгвардейцев тем, что сидел в кустарнике и что-то раскладывал на земле.

При личном досмотре у 28-летнего жителя Пскова было обнаружено 6 брикетов с веществом неизвестного происхождения, а также 30 фасовочных пакетиков. Вещество оказалось синтетическим наркотиком, всего при злоумышленнике обнаружено 7,5 кг вещества.

Он передан сотрудникам полиции.

Москва

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