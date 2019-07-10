Мужчина пытался продать в Москве несовершеннолетнюю за 500 тыс рублей

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Мужчина пытался продать за 500 тыс рублей девушку 2003 года рождения в кафе на востоке Москвы, сообщила в среду представитель столичного главка Следственного комитета (СК) Юлия Иванова. "Сделка" происходила в рамках оперативных мероприятий.

Мужчина познакомился с девочкой в социальной сети. Он привез ее в Москву из другого региона.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье о торговле людьми. Следствие будет просить суд о его аресте.