В Москве задержали подозреваемых в серии краж брендовой одежды из бутиков

Им помогал охранник, считает следствие

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Московская полиция пресекла деятельность группировки, которая специализировалась на кражах фирменной одежды из бутиков, сообщила пресс-служба МВД. В ее сообщении подозреваемые были названы "стильными ворами".

Задержаны трое мужчин и три женщины. Троих из них арестовали, остальных отпустили под подписку о невыезде. Дома у них при обысках нашли больше ста наименований одежды и 22 поддельных штампа.

По версии следствия, в группе состоял охранник крупных сетевых магазинов брендовой одежды, расположенных в различных районах столицы. Он передавал сообщникам информацию об условиях, месте и времени предстоящей кражи. Они шли в названный им магазин с заранее купленными фирменными пакетами, блокировали с помощью специального оборудования антикражные системы и выносили товар в своих пакетах. Затем они снимали защитные датчики и этикетки с украденных вещей и продавали их через соцсети.

Задержанных проверяют на причастность к еще двум десяткам аналогичных краж.