Поиск

Самый большой в Москве ИВС остался без телефонной связи

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Изолятор временного содержания (ИВС) по Северо-Восточному административному округу (СВАО) Москвы более двух месяцев остается без телефонной связи.

Как сообщил "Интерфаксу" ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников, родственники и адвокаты не могут все это время дозвониться до ИВС, чтобы получить интересующую информацию.

Он отметил, что в случае чрезвычайной ситуации сотрудники ИВС не смогут быстро вызвать, например скорую помощь или пожарных.

По его словам, ИВС по СВАО Главного управления МВД РФ по Москве является самым большим в Москве, где обычно ежедневно содержится до 80 человек.

Он отметил, что в ИВС не спешат восстанавливать связь, в связи с чем он обратился к начальнику ГУ МВД РФ по Москве Олегу Баранову.

Москва

Новости

В Москве появились новые терминалы для оплаты проезда в транспорте

В Москве появились новые терминалы для оплаты проезда в транспорте

Один человек погиб при пожаре на ТЭЦ в Мытищах

Один человек погиб при пожаре на ТЭЦ в Мытищах

Пожар в Мытищах перекинулся на бывшую школу близ Северной ТЭЦ

Десять таможенников из аэропорта "Домодедово" арестованы за взятки

Десять таможенников из аэропорта "Домодедово" арестованы за взятки

В Мытищах загорелся прилегающий к ТЭЦ участок газопровода

В Мытищах загорелся прилегающий к ТЭЦ участок газопровода

Огненный факел над ТЭЦ в Мытищах удалось сбить

"Коммерсантъ" нашел радиоактивное загрязнение в районе Коломенского

"Коммерсантъ" нашел радиоактивное загрязнение в районе Коломенского

Осташковское шоссе перекрыли из-за пожара на ТЭЦ в Мытищах

Пожар на ТЭЦ в Мытищах не привел к отключению электричества

Пожар на ТЭЦ в Мытищах собрались тушить с помощью авиации и пожарного поезда

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');