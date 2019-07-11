Самый большой в Москве ИВС остался без телефонной связи

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Изолятор временного содержания (ИВС) по Северо-Восточному административному округу (СВАО) Москвы более двух месяцев остается без телефонной связи.

Как сообщил "Интерфаксу" ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников, родственники и адвокаты не могут все это время дозвониться до ИВС, чтобы получить интересующую информацию.

Он отметил, что в случае чрезвычайной ситуации сотрудники ИВС не смогут быстро вызвать, например скорую помощь или пожарных.

По его словам, ИВС по СВАО Главного управления МВД РФ по Москве является самым большим в Москве, где обычно ежедневно содержится до 80 человек.

Он отметил, что в ИВС не спешат восстанавливать связь, в связи с чем он обратился к начальнику ГУ МВД РФ по Москве Олегу Баранову.