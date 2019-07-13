Мосгорсуд встал на сторону ЦОДД в споре вокруг установки уменьшенных знаков на дорогах

По данным "Ъ", суд отменил штрафы на сумму в 500 тысяч рублей, так как центр обеспечил безопасность на участках с маленькими знаками

Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Мосгорсуд отменил штраф в отношении Центр организации дорожного движения (ЦОДД) на 500 тысяч рублей за установку уменьшенных дорожных знаков, сообщается в субботу на сайте газеты "Коммерсантъ".

По данным издания, судебный спор между ГИБДД и московскими властями начался в конце 2018 года. Спровоцирован он был тем, что ЦОДД установил знаки "Уступи дорогу" и "Пешеходный переход" размерами меньше стандартного: 500 x 500 мм вместо 900 x 900 мм и 700 x 700 мм, соответственно. Кроме того, на пересечении Анадырского проезда и Минусинской улицы был размещен экспериментальный объединенный указатель "Парковка для инвалидов", в то время как по стандарту принято вешать знак "Парковка" и информационную табличку по соседству.

Госавтоинспекция действия ЦОДД нарушением ГОСТ 52289 и 52290 (требования к знакам и правила установки) и выписала два постановления. В результате мировой суд оштрафовал ЦОДД на 200 тысяч рублей за "несоблюдение требований по обеспечению безопасности движения при содержании дорог" (ст. 12.34 КоАП РФ), а инспектор выставил штраф к центру еще на 300 тысяч рублей за "повреждение дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений" (ст. 12.33 КоАП РФ).

В Мосгорсуде развернулся спор вокруг того, как трактовать предварительный национальный стандарт (ПНСТ), действующий с ноября 2017 года и разрешающий городам использовать знаки размером 500 x 500 мм на дорогах с движением на небольших скоростях. В ГИБДД сочли, что ПНСТ носит рекомендательный характер, а в ЦОДД наставали, что он может применяться без согласования с Госавтоинспекцией одновременно с национальными стандартами.

Суд встал на сторону ЦОДД и отменил штрафы, так как уменьшенные знаки были установлены на двухполосных улицах с разрешенной скоростью движения не выше 60 км/ч, были хорошо видны и освещены. Таким образом, ЦОДД обеспечил безопасность движения.