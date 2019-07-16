Сбербанк купил ТЦ "Речной"

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - АО "Сбербанк Управление Активами" завершило сделку по покупке ТЦ "Речной", который вошел в состав закрытого паевого инвестиционного фонда под управлением дочерней компании Сбербанка, сообщили в пресс-службе банка.

ТЦ "Речной" у метро "Речной вокзал" в Москве посещает ежедневно до 35 тыс человек. Объект заполнен на 99,7%.

"Пайщики фондов с рентными объектами недвижимости зарабатывают на регулярном доходе от сдачи в аренду помещений и сохраняют инвестиции от инфляции. Мы планируем сделать особый акцент на развитие линейки рентных фондов на основе качественных объектов коммерческой недвижимости", - прокомментировала сделку старший вице-президент, руководитель блока "Управление благосостоянием" Сбербанка Наталья Алымова.

"Сегодняшняя ситуация на российском рынке недвижимости позволяет инвестировать в качественные коммерческие объекты с ориентировочной доходностью 10% годовых и потенциалом роста", - добавила управляющий директор "Сбербанк Управление Активами" Екатерина Черных.

Ранее "Сбербанк управление Активами" подписал соглашение о намерениях покупки еще одного объекта коммерческой недвижимости - торгово-развлекательного центра "Жемчужная Плаза" в Петербурге в крупнейшем жилом комплексе "Балтийская Жемчужина". "Жемчужная Плаза" также войдет в состав одного из закрытых паевых инвестиционных фондов "Сбербанк Управление Активами".