Трое московских полицейских поставили на фиктивный учет более 190 нелегалов

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Трое сотрудников управления по вопросам миграции (УВМ) столичного ГУ МВД обвиняются в организации незаконной миграции.

Как рассказала официальный представитель столичного главка Следственного комитета (СК) Юлия Иванова, в 2018 году полицейские подавали в отдел по вопросам миграции поддельные документы, таким образом поставив на учет более 190 нелегальных мигрантов.

Троим сотрудникам МВД и троим их соучастникам предъявлены обвинения. В отношении них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу и домашнего ареста.